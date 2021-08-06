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В Белгороде присяжные оправдали медсестру, обвиняемую в убийстве парализованного мужа. Она заботилась о нем 20 лет

В Белгороде присяжные оправдали медсестру, которая задушила парализованного мужа

Медсестру из Белгорода, обвиняемую в убийстве беспомощного супруга, оправдали присяжные.

Присяжные в Белгороде оправдали медсестру, обвиняемую в убийстве парализованного мужа. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.

По версии следствия, более 20 лет назад у супруга женщины случился инсульт, после которого у него была парализована левая половина тела. Жена, работавшая медсестрой, стала ухаживать за мужем, ведь он не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу.

В ноябре 2019 года состояние больного ухудшилось, он стал раздражительным и вымещал злость на своей супруге. Стражи порядка считают, что женщина решила избавиться от мужа и задушила его.

«Коллегия присяжных заседателей оправдала ее по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), за отсутствием события преступления», — говорится в сообщении суда.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ говорится, что такое решение коллегии присяжных обязательно для председательствующего судьи и влечет за собой постановление им оправдательного приговора.

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Комментарии (4)

nuga
А почему присяжные при убийствах? Их нужно при рассмотрении делах о митингах,пикетах,произволе власти и силовиков,тогда за стаканчик не посадят. Тут убийство беспомощного и кем?Медсестрой! Проверить смерти её пациентов в больнице,больно рука набита,морально созревшая на отнятие жизни.
Oleg_I
Эвтаназия нужна вне зависимости от доступности услуг. Человек имеет право на спокойную смерть в случае, если он был обследован и признан безнадежным. Чтобы не вены вскрывать или под поезд прыгать, а спокойно попрощаться с миром, прийти в медцентр и заснуть после укола. Любой, кто видел, например, страдания раковых больных, с этим согласится.
ivan5_5e4d10fe646f6
Эвтаназия нужна планете в условиях перенаселения и недоступности хай теч медикал сервис
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