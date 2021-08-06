В Белгороде присяжные оправдали медсестру, обвиняемую в убийстве парализованного мужа. Она заботилась о нем 20 лет

Присяжные в Белгороде оправдали медсестру, обвиняемую в убийстве парализованного мужа. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.



По версии следствия, более 20 лет назад у супруга женщины случился инсульт, после которого у него была парализована левая половина тела. Жена, работавшая медсестрой, стала ухаживать за мужем, ведь он не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу.



В ноябре 2019 года состояние больного ухудшилось, он стал раздражительным и вымещал злость на своей супруге. Стражи порядка считают, что женщина решила избавиться от мужа и задушила его.

