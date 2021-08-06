В Петербурге пара скоп, которая облюбовала Юнтоловский заказник, вывела там потомство. Птенцы окрепли и покинули гнездо.
«В этом году наши скопы смогли вырастить трёх птенцов! Теперь им предстоит научиться охотиться самостоятельно и успеть подготовиться к длительному путешествию — осенью эти птицы полетят на зимовку в Африку», — поделились радостью в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. В подтверждение чиновники показали пустое гнездо.
В комитете добавили, что скопа не так давно была редким гостем в Петербурге и Ленобласти, однако в последние годы популяция выросла. Юнтоловский заказник пришёлся по душе паре пернатых хищников, и теперь они прилетают туда гнездиться. Это единственное место в Петербурге, где скопы выводят потомство. Специалисты также пытаются создать подходящие для этих птиц условия в заказниках «Гладышевский» и «Сестрорецкое болото».