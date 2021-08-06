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Редкие пернатые петербуржцы улетят в Африку, оставив после себя пустое гнездо в Юнтоловском заказнике

В Петербурге пара скоп, которая облюбовала Юнтоловский заказник, вывела там потомство. Птенцы окрепли и покинули гнездо.

«В этом году наши скопы смогли вырастить трёх птенцов! Теперь им предстоит научиться охотиться самостоятельно и успеть подготовиться к длительному путешествию — осенью эти птицы полетят на зимовку в Африку», — поделились радостью в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. В подтверждение чиновники показали пустое гнездо.

Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
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В комитете добавили, что скопа не так давно была редким гостем в Петербурге и Ленобласти, однако в последние годы популяция выросла. Юнтоловский заказник пришёлся по душе паре пернатых хищников, и теперь они прилетают туда гнездиться. Это единственное место в Петербурге, где скопы выводят потомство. Специалисты также пытаются создать подходящие для этих птиц условия в заказниках «Гладышевский» и «Сестрорецкое болото».

Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Скопа — хищная птица, которая питается исключительно рыбой и поэтому всегда встречается вблизи водоёмов. Этот вид занесён в Красную книгу Санкт-Петербурга и Красную книгу Российской Федерации. Гнёзда скопы, как правило, располагаются на окраинах болот, на вершинах отдельно стоящих деревьев. В кладке бывает от 2 до 4 яиц.

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