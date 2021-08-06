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В Петербурге крепчает ветер. Купальщикам на заливе обещают метровые волны

Ветер в Петербурге к вечеру может усилиться до 16 м/с

В последний рабочий день недели погода в Петербурге портится: температура не дотягивает до двадцати, ещё пару градусов к вечеру может сдуть ветер.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 6 августа во второй половине дня ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра до 16 метров в секунду. По шкале Бофорта он попадает в категорию «крепкий».

Тем, кто проводит пятницу на побережье Финского залива, стоит быть аккуратнее: ожидаются волны высотой до метра.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге сейчас +19,1 °C. Ветер пока не сильнее семи метров в секунду. В субботу будет ещё прохладнее. В прогнозах максимум +17…19 °C, днём дождь.

7 августа — интересная дата для погодных наблюдений. В 2010 году в этот день воздух прогрелся до 37,1 градуса. Таких жарких дней в Петербурге больше не было за всю историю наблюдений.

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