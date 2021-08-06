В Петербурге крепчает ветер. Купальщикам на заливе обещают метровые волны

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 6 августа во второй половине дня ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра до 16 метров в секунду. По шкале Бофорта он попадает в категорию «крепкий».



Тем, кто проводит пятницу на побережье Финского залива, стоит быть аккуратнее: ожидаются волны высотой до метра.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге сейчас +19,1 °C. Ветер пока не сильнее семи метров в секунду. В субботу будет ещё прохладнее. В прогнозах максимум +17…19 °C, днём дождь.