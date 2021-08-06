«Мясо вместо бульона»: Российскую фабрику пельменей оштрафовали за подкол конкурента

В Челябинске фабрика пельменей получила штраф за дискредитацию конкурента в слогане на упаковке. Об этом 6 августа сообщили в региональном управлении ФАС.

За сердца и желудки горожан сражались ЗАО «Мясная галерея» и ООО «Фабрика "Уральские пельмени"». Первая выпускает «Бульмени» с текстом на упаковке: «Бульон внутри». Конкуренты решили воспользоваться этим и привлечь челябинцев мясом.



«Установлено, что ООО «Фабрика "Уральские пельмени"» в 2019 году ввело в оборот указанные полуфабрикаты под торговой маркой «Агонь» со следующими сведениями на упаковке: "Мясо вместо бульона внутри!" и "То чувство, когда съел мясо вместо бульона!"», — рассказали в антимонопольном ведомстве.