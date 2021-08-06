«Мясо вместо бульона»: Российскую фабрику пельменей оштрафовали за подкол конкурента

В Челябинске фабрика пельменей получила штраф за дискредитацию конкурента в слогане на упаковке. Об этом 6 августа сообщили в региональном управлении ФАС.
За сердца и желудки горожан сражались ЗАО «Мясная галерея» и ООО «Фабрика "Уральские пельмени"». Первая выпускает «Бульмени» с текстом на упаковке: «Бульон внутри». Конкуренты решили воспользоваться этим и привлечь челябинцев мясом.
«Установлено, что ООО «Фабрика "Уральские пельмени"» в 2019 году ввело в оборот указанные полуфабрикаты под торговой маркой «Агонь» со следующими сведениями на упаковке: "Мясо вместо бульона внутри!" и "То чувство, когда съел мясо вместо бульона!"», — рассказали в антимонопольном ведомстве.
«Мясной галерее» такой ход не понравился, и компания обратилась в УФАС. Служба провела проверку и нашла нарушения.
«В данном случае использовалось репутационное заимствование, заключающееся в переносе на собственный товар узнаваемости чужого товара. Такие действия ООО «Фабрика "Уральские пельмени"» дискредитировали продукцию АО «Мясная галерея». Кроме того, размещение указанной информации на упаковке могло способствовать формированию негативного отношения к ней покупателей ввиду искажения потребительских свойств товара конкурента как содержащего бульон вместо мяса», — говорится в сообщении.
УФАС считает подобное сравнение негативным, так как слоган «Мясной галереи» уже завоевал известность на рынке и ассоциируется с «Бульменями».
«Фабрике "Уральские пельмени"» выписали штраф в 100 тысяч рублей и предписание, после чего она убрала дискредитирующий слоган.