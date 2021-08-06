В Петербурге выбирают самых добрых людей города

Жители Северной столицы могут проголосовать за представителей новых направлений добровольчества и благотворительности. Так, в номинации «Зумеры бумерам» участвует Ольга Проскурина, фотограф и автор проекта «Давно не виделись» благотворительного фонда «Доброделы Петербурга». В номинации «Милый нос» с проектом «Путь24.рф» представлен Артем Сазанов, который занимается поиском доноров крови для животных, а одной из участниц «Начиная с важного» стала Мара Гутшабаш, программный директор инклюзивного центра для детей «Йом-йом».

С более подробной информацией о всех 72 номинантах в 25 номинациях можно познакомиться на сайте top25dobra.ru и там же оставить свой голос. Голосование продлится по 31 августа. Церемония награждения победителей состоится 3 сентября.



Впервые премию «ФОРМА ДОБРА. ТОП 25 Самые добрые люди Петербурга» вручили в городе на Неве в декабре 2019 года. Это событие стало ежегодно объединять благотворителей, бизнесменов, чиновников и волонтёров. Среди победителей и почётных гостей премии-2019: Екатерина Иванчикова — солистка группы IOWA и попечитель благотворительного фонда «Доброделы Петербурга», Павел Ткаченко — исполнительный директор благотворительного фонда «Детский хоспис» и Сергей Иевков — руководитель проекта «Благотворительная больница». Также победителем в номинации «Социальное СМИ» тогда стала одна из рубрик «Фонтанки» — «Доброе дело». В 2020 году премия, несмотря на пандемию, прошла в онлайн-формате и привлекла внимание более 500 000 человек.



Премия проводится Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в рамках реализации национального проекта «Образование» и направлена на повышение престижа участников добровольческого (волонтёрского) сообщества Санкт-Петербурга.

