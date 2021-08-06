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Из Петербурга в Карелию повезут огромный груз, ради него будут закрывать трассу «Кола»

Ограничения на «Коле» из-за негабарита продлятся несколько ночей

В ближайшие несколько ночей по трассе «Кола» повезут негабарит, из-за чего будут перекрывать движение транспорта.

Как сообщают пресс-службы ФКУ Упрдор «Кола» и ФКУ Упрдор «Северо-Запад», крупногабаритный тяжеловесный груз отправился в путь из порта «Бронка» по трассе «Кола» (Мурманское шоссе) в ночь с 7 на 8 августа. Транспортировку будут производить с 2 до 7 часов.

Для сопровождения негабарита выделены три экипажа ГИБДД. В Ленобласти в ночь на воскресенье дорогу собираются перекрывать на следующих участках:

  • 51–68-й километры;
  • 66–80-й километры;
  • на мостах через реки Сарья (км 84), Волхов (км 122), Сясь (км 135), Паша (км 175), Оять (км 185), Шоткуса (км 194).

Затем груз поедет по Карелии до Костомукши, снова в тёмное время суток: с 2 до 7 часов в ночи на 9, 10, 11 и, возможно, 12 августа — в случае неблагоприятной погоды. ГИБДД продолжит перекрывать движение.

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Комментарии (5)

ivan5_5e4d10fe646f6
Царь пушку?
261844081
Ну и трассы у нас. Особенно эта, почему не 1м в ширину трасса вообще
266133100
Август... Наверное "Курск-2"
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