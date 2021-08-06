Из Петербурга в Карелию повезут огромный груз, ради него будут закрывать трассу «Кола»

Как сообщают пресс-службы ФКУ Упрдор «Кола» и ФКУ Упрдор «Северо-Запад», крупногабаритный тяжеловесный груз отправился в путь из порта «Бронка» по трассе «Кола» (Мурманское шоссе) в ночь с 7 на 8 августа. Транспортировку будут производить с 2 до 7 часов.



Для сопровождения негабарита выделены три экипажа ГИБДД. В Ленобласти в ночь на воскресенье дорогу собираются перекрывать на следующих участках:

51–68-й километры;



66–80-й километры;

