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Ужасы нашего городка. Утонуть в луже — это реально

Житель Коми насмерть захлебнулся в луже

Житель Воркуты (Республика Коми) насмерть захлебнулся, упав в лужу. Сообщение об обнаружении тела мужчины на одной из центральных улиц города поступило в полицию днём 6 августа. Горожанин лежал лицом в луже и не подавал признаков жизни. Следователи выехали на место происшествия и организовали проверку.

По данным портала «КомиОнлайн», погибшим оказался 42-летний местный житель, который вёл асоциальный образ жизни. Как установила экспертиза, он скончался в результате утопления. Было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в лужу и захлебнулся в ней. Сутки он пролежал на улице, пока его тело не нашли прохожие.

Признаков криминала следователи не обнаружили. По итогам проверки уголовное дело возбуждать не стали.

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Комментарии (6)

yar_5e4cc335310b6
Ну центральной эту улицу можно назвать с большой натяжкой. А вообще, согласно Гугл панорамам, адское местечко . Немудрено там от безысходности утонуть в луже.
kerkir
Слава России!
ivan5_5e4d10fe646f6
За кого голосовал он?
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