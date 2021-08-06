Житель Воркуты (Республика Коми) насмерть захлебнулся, упав в лужу. Сообщение об обнаружении тела мужчины на одной из центральных улиц города поступило в полицию днём 6 августа. Горожанин лежал лицом в луже и не подавал признаков жизни. Следователи выехали на место происшествия и организовали проверку.
По данным портала «КомиОнлайн», погибшим оказался 42-летний местный житель, который вёл асоциальный образ жизни. Как установила экспертиза, он скончался в результате утопления. Было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в лужу и захлебнулся в ней. Сутки он пролежал на улице, пока его тело не нашли прохожие.
Признаков криминала следователи не обнаружили. По итогам проверки уголовное дело возбуждать не стали.
Ужасы нашего городка. Утонуть в луже — это реально
Житель Коми насмерть захлебнулся в луже
Житель Воркуты (Республика Коми) насмерть захлебнулся, упав в лужу. Сообщение об обнаружении тела мужчины на одной из центральных улиц города поступило в полицию днём 6 августа. Горожанин лежал лицом в луже и не подавал признаков жизни. Следователи выехали на место происшествия и организовали проверку.