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На севере КАД до конца ноября перекроют одну из полос. Там будут строить новый съезд

На развязке КАД с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе построят ещё один съезд

Из-за строительства нового съезда на севере КАД в Петербурге на несколько месяцев перекроют одну из полос. Ограничения будут введены с 11 августа по 21 ноября. Работы будут вестись на участке внешнего кольца между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе. Об этом 6 августа сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»
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Как уточняют дорожники, строительство съезда и заезда на КАД на этом участке обеспечит подъезд к ЖК «Морошкино» и транспортную доступность к существующим объектам на юго-западе Всеволожского района.

На время строительства нового съезда информация о вводимых ограничениях будет показываться на табло. По второй и третьей полосам движения введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

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Комментарии (3)

Игорь Маянов
ЖК «Морошкино» - заброшенный недострой, или что-то поменялось, и теперь там будет крутой ЖК с собственным выездом на КАД?
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