Из-за строительства нового съезда на севере КАД в Петербурге на несколько месяцев перекроют одну из полос. Ограничения будут введены с 11 августа по 21 ноября. Работы будут вестись на участке внешнего кольца между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе. Об этом 6 августа сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад».
Как уточняют дорожники, строительство съезда и заезда на КАД на этом участке обеспечит подъезд к ЖК «Морошкино» и транспортную доступность к существующим объектам на юго-западе Всеволожского района.
На время строительства нового съезда информация о вводимых ограничениях будет показываться на табло. По второй и третьей полосам движения введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.