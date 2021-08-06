Как сообщили в пресс-службе соцсети 6 августа, упомянутый дом построили в 40-е годы XVIII века. Раньше им владели купцы, место также использовали в качестве мебельной фабрики и магазина модных товаров мадам Сихлер.

«ВКонтакте» разместилась на втором, третьем и четвертом этажах. Чуть позднее будет задействован и шестой этаж, на котором находится открытая терраса — там команда планирует проводить внутренние мероприятия и рабочие встречи.



Часть рабочего пространства отведут под коворкинг для тех, кто выбрал гибридный режим работы. Места не закреплены за кем-то одним, а бронируются ровно на тот день, когда сотруднику нужно прийти в штаб.

