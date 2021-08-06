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«ВКонтакте» открыла свой третий штаб в Петербурге. До Исаакиевского собора им рукой подать

Социальная сеть «ВКонтакте» открыла третий офис в Петербурге

«ВКонтакте» открыла третий штаб в Петербурге. Он расположен на Большой Морской улице, 30. Вблизи здания находится Исаакиевский собор.

Как сообщили в пресс-службе соцсети 6 августа, упомянутый дом построили в 40-е годы XVIII века. Раньше им владели купцы, место также использовали в качестве мебельной фабрики и магазина модных товаров мадам Сихлер.

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«ВКонтакте» разместилась на втором, третьем и четвертом этажах. Чуть позднее будет задействован и шестой этаж, на котором находится открытая терраса — там команда планирует проводить внутренние мероприятия и рабочие встречи.

Часть рабочего пространства отведут под коворкинг для тех, кто выбрал гибридный режим работы. Места не закреплены за кем-то одним, а бронируются ровно на тот день, когда сотруднику нужно прийти в штаб.

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