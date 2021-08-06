Разбившего «Рапид» битой в Гатчине задержали, а тех, кто в Петербурге прошёлся по «Фокусу» кувалдой, ещё ищут

Дорожный конфликт в Гатчине закончился применением спортинвентаря. Агрессора удалось задержать. В Петербурге же с июля ищут пятерых злоумышленников, разбивших припаркованную машину пенсионерки.
Как сообщает 6 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, вчера в полицию Гатчинского района обратился 41-летний мужчина. По его словам, около 13:30 на Красносельском шоссе, 9, он на «Шкоде Рапид» врезался в припаркованный «Кадиллак Эскалейд». Водитель «Кадиллака» был на месте. Между мужчинами возник конфликт, затем водитель «Кадиллака» достал из машины бейсбольную биту и начал наносить удары по «Рапиду», разбив стёкла. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, водитель «Шкоды» скрылся с места ДТП.
Агрессора нашли в тот же день. 33-летний мужчина был задержан в 21:40 в поселке Тайцы на основании статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Кувалдой «Форд Фокус» в Петербурге разбили ещё 14 июля вечером. Автомобиль был припаркован у парадной дома владелицы, пенсионерки, на улице Турку. Его били кувалдой, злодеев было целых пять человек. Полиция расследует уголовное дело. К 5 августа стало известно, что злоумышленники передвигаются на двух «Мерседесах».