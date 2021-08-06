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Петербуржцы в июле чаще всего жаловались на насекомых, грязные подъезды и мусор во дворах

Жители Петербурга во втором месяце лета отправили более 60 тысяч жалоб на городской портал.

В июле жителей Петербурга больше всего беспокоили грязные подъезды, мусор во дворах и объявления на стенах домов. Свои жалобы они отправляли на городской портал.

Как сообщили в Смольном 6 августа, за второй месяц лета на портал «Наш Санкт-Петербург» поступило порядка 62 тысяч сообщений. Помимо перечисленных проблем, жители также указывали на наличие насекомых и просили дезинфицировать места общего пользования в жилых строениях.

В июле на сайте зарегистрировались 2 627 новых пользователей, сейчас ресурсом пользуются уже около 215 тысяч человек. Ежедневно портал принимает порядка трех тысяч сообщений, между тем всего было принято более 3,2 миллиона обращений.

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