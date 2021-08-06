Петербургская велогонщица Новолодская выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская 6 августа стали бронзовыми призерами в мэдисоне на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянки набрали 26 очков.
Золото досталось Кэти Арчибальд и Лора Кенни из Великобритании (78 очков), серебро — Амали Дидериксен и Джули Лет из Дании (35 очков).
«Конечно, мы надеялись на это. И сейчас очень счастливы, что у нас получилось. Мы ведь живем в одном блоке со спринтерами, которые не раз выигрывали медали Олимпиады. И когда я провожала из комнаты Настю Войнову на гонку, то у меня мурашки по спине побежали. В первый раз провожала олимпийца. А когда они с Дашей Шмелевой вернулись с медалями… Я потрогала сначала медаль Насти, потом пошла к Даше. Держу медаль в руках и говорю: «Я хочу ее». И сейчас у нас получилось!» — цитирует Марию Новолодскую пресс-служба сборной России.
Петербурженку Марию Новолодскую с бронзовой медалью поздравил губернатор города на Неве Александр Беглов. Он отметил высокое мастерство, спортивный характер и силу воли велогонщиц.
На данный момент россияне имеют на счету 61 олимпийскую медаль (16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые).
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состоятся в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.