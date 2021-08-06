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Кондуктор троллейбуса в Петербурге получила травмы из-за автохама. Найти его помогла полиция

ГИБДД помогла установить нарушителя ПДД в Петербурге, чьи резкие манёвры привели к травме кондуктора, находящегося на рабочем месте. ДТП произошло, когда троллейбус двигался по маршруту с пассажирами.

Как сообщили 6 августа в пресс-службе петербургского Горэлектротранса, происшествие случилось 11 июля на проспекте Славы, у дома № 15. Попутно двигавшийся легковой автомобиль белого цвета совершил резкое перестроение со второй полосы для поворота направо перед троллейбусом. Водитель электротранспорта резко затормозил, чтобы избежать столкновения. В результате находившаяся в салоне женщина-кондуктор упала и получила травму спины и закрытый перелом ноги. Водитель легковушки с места происшествия скрылся.

Автор: Пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

По факту произошедшего ГИБДД по Фрунзенскому району Петербурга возбудила дело об административном правонарушении. Нарушитель был установлен благодаря совместным оперативным действиям службы транспортной безопасности Горэлектротранса и дорожной полиции. В настоящий момент по данному факту проводятся следственные действия.

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Комментарии (20)

Ref
"Надо было бить" С. Троллейбус большой и железный, снес бы шкоднику задний бампер с левым крылом, а в салоне никто бы и не заметил.
f0ntan
Кондукторы - божьи одуванчики останутся и после транспортной реформы? У всех есть проездные льготные, либо подорожники. У кого нет - оплачивают банковской картой. Ныне профессия кондуктора, что профессия лифтера в старых советских фильмах, который открывал дверь лифта, впускал в лифт, и закрывал дверь лифта. Такова же профессия теток, сидящих неподвижно весь день в будках на нижнем выходе эскалаторов метро. Когда на этих эскалаторах наставили камер, этих бабок в будках уже давно можно было сократить
Zloi_prohozhiy
Водятел троллейбуса в курсе, что он не имеет права резко тормозить и должен был таранить легковушку? В произошедшем виноват именно он.
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