Как сообщили 6 августа в пресс-службе петербургского Горэлектротранса, происшествие случилось 11 июля на проспекте Славы, у дома № 15. Попутно двигавшийся легковой автомобиль белого цвета совершил резкое перестроение со второй полосы для поворота направо перед троллейбусом. Водитель электротранспорта резко затормозил, чтобы избежать столкновения. В результате находившаяся в салоне женщина-кондуктор упала и получила травму спины и закрытый перелом ноги. Водитель легковушки с места происшествия скрылся.
Автор: Пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»
По факту произошедшего ГИБДД по Фрунзенскому району Петербурга возбудила дело об административном правонарушении. Нарушитель был установлен благодаря совместным оперативным действиям службы транспортной безопасности Горэлектротранса и дорожной полиции. В настоящий момент по данному факту проводятся следственные действия.