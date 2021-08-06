Кондукторы - божьи одуванчики останутся и после транспортной реформы? У всех есть проездные льготные, либо подорожники. У кого нет - оплачивают банковской картой. Ныне профессия кондуктора, что профессия лифтера в старых советских фильмах, который открывал дверь лифта, впускал в лифт, и закрывал дверь лифта. Такова же профессия теток, сидящих неподвижно весь день в будках на нижнем выходе эскалаторов метро. Когда на этих эскалаторах наставили камер, этих бабок в будках уже давно можно было сократить