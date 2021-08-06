На 22-м километре автодороги Улан-Удэ — Курумкан, в местности «Тещин язык», попал в аварию автобус со студентами. Все участники ДТП выжили.
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Бурятии 6 августа, около половины десятого утра по московскому времени на перевале Пыхта перевернулся автобус. Там находились 25 студентов и водитель. Пострадали, предварительно, 14 человек, травмы у них лёгкие.
По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, поэтому на спуске с перевала по направлению к Улан-Удэ он опрокинулся. На место прибыли пожарные и работники ГИБДД, автобус обесточили, а пострадавшим оказали доврачебную помощь. Затем участников ДТП отправили в столичные больницы с легкими травмами, как сообщает РИА Новости.
Обстоятельства аварии уточняются, на месте работает полиция.