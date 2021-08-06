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«Тёщин язык» не прошли. Автобус с 25 студентами без тормозов перевернулся на перевале

В Бурятии в опрокинувшемся автобусе пострадали 14 человек

На 22-м километре автодороги Улан-Удэ — Курумкан, в местности «Тещин язык», попал в аварию автобус со студентами. Все участники ДТП выжили.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Бурятии 6 августа, около половины десятого утра по московскому времени на перевале Пыхта перевернулся автобус. Там находились 25 студентов и водитель. Пострадали, предварительно, 14 человек, травмы у них лёгкие.

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По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, поэтому на спуске с перевала по направлению к Улан-Удэ он опрокинулся. На место прибыли пожарные и работники ГИБДД, автобус обесточили, а пострадавшим оказали доврачебную помощь. Затем участников ДТП отправили в столичные больницы с легкими травмами, как сообщает РИА Новости.

Обстоятельства аварии уточняются, на месте работает полиция.

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Комментарии (5)

f0ntan
Куда группой везли студентов в разваленном автобусе? Убирать картошку? Не на занятия ведь. И автобус, небось, от колхоза, что их потащил на свои поля, а не от вуза
Vikilein
Тому автобусу лет 30, не меньше?
dim2405
Однако какие студенты пошли- совсем без тормозов стали!)
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