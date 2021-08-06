CNN уволила трёх журналистов, которые отказались привиться от ковида

Американская телекомпания CNN разорвала контракты с тремя журналистами за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом написал в Twitter журналист канала Оливер Дарси со ссылкой на главу CNN Worldwide Джеффа Закера, передаёт 6 августа «Газета.Ru».



«На прошлой неделе нам стало известно о трех сотрудниках, которые приходили в офис непривитыми. Все трое были уволены. Я хочу ясно сказать, что у нас на этот счет политика нулевой терпимости», — говорится в письме Закера к сотрудникам.



На такие меры руководство пошло в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Похожие решения в отношении работников приняты и в других американских компаниях, например в Amazon и Apple.

