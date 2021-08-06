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CNN уволила трёх журналистов, которые отказались привиться от ковида

Американская телекомпания CNN разорвала контракты с тремя журналистами за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом написал в Twitter журналист канала Оливер Дарси со ссылкой на главу CNN Worldwide Джеффа Закера, передаёт 6 августа «Газета.Ru».

«На прошлой неделе нам стало известно о трех сотрудниках, которые приходили в офис непривитыми. Все трое были уволены. Я хочу ясно сказать, что у нас на этот счет политика нулевой терпимости», — говорится в письме Закера к сотрудникам.

На такие меры руководство пошло в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Похожие решения в отношении работников приняты и в других американских компаниях, например в Amazon и Apple.

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Комментарии (6)

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А это соответствует демократическим ценностям и проявлениям различных свобод?
265112722
ребята, ну вы где? если бы это была новость про Россию было бы уже больше 100 постов. Некрасиво выглядите. Еще кто-нибудь сомневается в проплаченности местных завсегдатаев?
265112722
Сижу и жду комментарии возмущенных нарушением прав человека. Но, видимо, как всегда, там другое, им можно. Это у нас бесчеловечная власть, а там- демократия. Кстати, во Франции тоже приняли ввели санпаспорта, непривитым вход в общественные места запрещен. Но, им можно....
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