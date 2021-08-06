В Сибири и на Урале местами прошли сильные дожди. Из-за буйства стихии в Красноярске подпорная стена под одним из жилых домов обрушилась на стоянку. Об этом сообщили в краевом главке МЧС 6 августа.

Из-за падения опорной стены администрация города на сутки ввела режим чрезвычайной ситуации. В Instagram-аккаунте микрорайона Солнечный, где произошло обрушение, пишут, что под завалами оказались несколько машин, они повреждены. Из дома, под которым рухнула конструкция, эвакуируют жильцов.