В Сибири и на Урале местами прошли сильные дожди. Из-за буйства стихии в Красноярске подпорная стена под одним из жилых домов обрушилась на стоянку. Об этом сообщили в краевом главке МЧС 6 августа.
Из-за падения опорной стены администрация города на сутки ввела режим чрезвычайной ситуации. В Instagram-аккаунте микрорайона Солнечный, где произошло обрушение, пишут, что под завалами оказались несколько машин, они повреждены. Из дома, под которым рухнула конструкция, эвакуируют жильцов.
Из-за сильного потока воды на улицах Красноярска буквально смывает людей. На записи в соцсетях видно, как поток грязной жижи подхватил и понёс маленького мальчика.
Природа разбушевалась и в Екатеринбурге: ночной ливень затопил улицы и нарушил движение транспорта. По данным городской администрации, отключились 89 светофоров.