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Из-за ливня в Красноярске на стоянку обрушилась подпорная стена и расплющила машины, на дороге смыло ребёнка

В Красноярске и Екатеринбурге устраняют последствия непогоды

В Сибири и на Урале местами прошли сильные дожди. Из-за буйства стихии в Красноярске подпорная стена под одним из жилых домов обрушилась на стоянку. Об этом сообщили в краевом главке МЧС 6 августа.

Из-за падения опорной стены администрация города на сутки ввела режим чрезвычайной ситуации. В Instagram-аккаунте микрорайона Солнечный, где произошло обрушение, пишут, что под завалами оказались несколько машин, они повреждены. Из дома, под которым рухнула конструкция, эвакуируют жильцов.

Из-за сильного потока воды на улицах Красноярска буквально смывает людей. На записи в соцсетях видно, как поток грязной жижи подхватил и понёс маленького мальчика.

Природа разбушевалась и в Екатеринбурге: ночной ливень затопил улицы и нарушил движение транспорта. По данным городской администрации, отключились 89 светофоров.

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Комментарии (2)

260563251
смотрю, вам для дибильных комментариев АШ уже мало стало, на фонтанку переключились.
в каждой бочка затычка
Владислав М
Виноват-то не ливень, а ошибки проектировщиков. Склон подрубили, а давление сверху увеличили. Вот и итог.
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