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Миллион рублей выманили лжебанкиры у профессора СПбМТУ. «Следователь» Антропов взял в пять раз больше

Мошенники под видом полиции и СК выманивают деньги у петербуржцев

Телефонные аферисты продолжают находить жертв среди петербургских пенсионеров и зарабатывать на их доверии. Головы морочат от имени банка, полиции, Следственного комитета.

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, накануне в полицию Василеостровского района обратился 80-летний профессор петербургского морского технического университета, который попался на уже традиционный развод со звонком якобы из службы безопасности банка.

Повинуясь указаниям в трубке, доцент перевёл на «безопасные» счета 1 миллион 30 рублей. На то, чтобы осознать ошибку, потребовалось две недели. В конце апреля по аналогичной схеме его коллега лишился 2 миллионов рублей.

Этот же приём использовали мошенники, позвонив доценту из петербургской химико-фармацевтической академии. 74-летняя женщина перевела на счета трёх не знакомых ей людей 615 тысяч рублей, хватилась через несколько часов и написала заявление в полицию.

72-летняя пенсионерка с улицы Юрия Гагарина принесла аферистам сразу 5,5 миллиона рублей. Для неё разыграли вариацию обычного спектакля. По словам женщины, в середине июля ей позвонил некто, отрекомендовался Антроповым Дмитрием Ивановичем из ГСУ СК и предупредил, что прямо сейчас в банке по доверенности на имя женщины пытаются опустошить её счета. Пока обсуждали, как пресечь противоправное, звонивший разузнал о состоянии счетов и перешёл к общей части: переведите ваши деньги на новый, безопасный счёт. Пенсионерка послушалась.

88-летней жительнице Ломоносова в собеседники достался «полицейский». Он был не так удачлив, как коллега, и заработал 196 тысяч рублей. Женщина через несколько часов осознала обман и поспешила в полицию.

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