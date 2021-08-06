FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
73.17р86.65р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Пенсионер из Пушкина потерял 1,2 млн рублей, прогулявшись с незнакомками в поликлинику

Пока две женщины провожали пенсионера в поликлинику в Пушкине, из его квартиры украли 1,2 млн рублей

Пожилой житель Пушкинского района Петербурга впустил в квартиру незнакомок и был обманут дважды ещё до обеда. Полиции он описал блондинку и брюнетку, визит которых обошёлся в 1 миллион и 202 тысячи рублей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 августа, гостьи появились на пороге квартиры на Петербургском шоссе, 5, накануне около одиннадцати часов утра и обрадовали: хозяину положена соцвыплата. 83-летний мужчина открыл дверь пошире и отправился на поиски сдачи — протянутая купюра по номиналу оказалась больше будто бы подаренных государством 3 тысяч рублей.

Женщины тем временем решили скрасить пенсионеру поход в поликлинику. У больницы простились и исчезли, похоже, с ключами от квартиры. Их пропажу владелец заметил немногим позже: поторопился домой, но опоздал. Квартира была открыта, из заначки испарились 1,2 миллиона рублей. Оставленная дамами в качестве соцвыплаты купюра в 5 тысяч рублей оказалась билетом банка приколов.

В полиции приняли заявление и возбудили уголовное дело о краже. Ищут двух женщин: невысокие, с виду не старше 30 лет. Одна светловолосая в джинсах и белых кроссовках. Вторая запомнилась лучше: брюнетка, в квадратных очках, тёмном брючном костюме и в туфлях на платформе.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266186220
Цыганье "работает".........
263836471
Высокий уровень тестостерона у деда - так возбудиться, чтобы остатки мозга совсем отключились...
WuhanRockCafe
Купился дед на бесплатный сыр, но опыт есть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний