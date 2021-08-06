Пенсионер из Пушкина потерял 1,2 млн рублей, прогулявшись с незнакомками в поликлинику

Пожилой житель Пушкинского района Петербурга впустил в квартиру незнакомок и был обманут дважды ещё до обеда. Полиции он описал блондинку и брюнетку, визит которых обошёлся в 1 миллион и 202 тысячи рублей.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 августа, гостьи появились на пороге квартиры на Петербургском шоссе, 5, накануне около одиннадцати часов утра и обрадовали: хозяину положена соцвыплата. 83-летний мужчина открыл дверь пошире и отправился на поиски сдачи — протянутая купюра по номиналу оказалась больше будто бы подаренных государством 3 тысяч рублей.
Женщины тем временем решили скрасить пенсионеру поход в поликлинику. У больницы простились и исчезли, похоже, с ключами от квартиры. Их пропажу владелец заметил немногим позже: поторопился домой, но опоздал. Квартира была открыта, из заначки испарились 1,2 миллиона рублей. Оставленная дамами в качестве соцвыплаты купюра в 5 тысяч рублей оказалась билетом банка приколов.
В полиции приняли заявление и возбудили уголовное дело о краже. Ищут двух женщин: невысокие, с виду не старше 30 лет. Одна светловолосая в джинсах и белых кроссовках. Вторая запомнилась лучше: брюнетка, в квадратных очках, тёмном брючном костюме и в туфлях на платформе.