Пенсионер из Пушкина потерял 1,2 млн рублей, прогулявшись с незнакомками в поликлинику

Пожилой житель Пушкинского района Петербурга впустил в квартиру незнакомок и был обманут дважды ещё до обеда. Полиции он описал блондинку и брюнетку, визит которых обошёлся в 1 миллион и 202 тысячи рублей.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 августа, гостьи появились на пороге квартиры на Петербургском шоссе, 5, накануне около одиннадцати часов утра и обрадовали: хозяину положена соцвыплата. 83-летний мужчина открыл дверь пошире и отправился на поиски сдачи — протянутая купюра по номиналу оказалась больше будто бы подаренных государством 3 тысяч рублей.

