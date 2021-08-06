CNBC: Российские хакеры выложили в даркнет данные миллиона кредиток

Хакеры из России в даркнете дали доступ к данным более одного миллиона кредитных карт, сообщил 5 августа телеканал CNBC со ссылкой на данные компании по кибербезопасности Q6.



По данным канала, карты принадлежат жителям США и других стран. Данные выложены хакерами, чтобы завлечь потенциальных покупателей всей базы, предполагают журналисты.



«Группа, которая называет себя All World Cards, предлагает информацию об украденных кредитных картах другим преступникам», — отмечается в сообщении. Другой информации об этой группе и доказательств того, что она имеет отношения к России, нет.

