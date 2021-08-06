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Премьер Сент-Винсента и Гренадин ранен в голову на митинге против вакцинации

Премьер-министр карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвиш получил ранение во время выступлений против обязательной вакцинации в столице страны Кингстауне.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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По данным местного издания News784, около 200 демонстрантов пикетировали парламент из-за поправок в законодательство о здравоохранении, которые требуют обязательного вакцинирования от COVID-19 для нескольких категорий госслужащих. Активисты заблокировали вход в здание и мешали подъехать машине, на которой прибыл премьер-министр. Он вышел, чтобы пройти пешком, и тут один из манифестантов бросил в него какой-то предмет. Удар пришёлся в голову, над виском.

Истекавшего кровью премьера доставили в больницу, где его встретила жена. Там он остался на ночь. Затем его перевезут на Барбадос для дальнейшей медицинской помощи, в том числе сделают МРТ.

«Я хочу четко сказать, что это не царапина, это было покушение на жизнь премьер-министра», — заявил парламенту министр финансов Камило Гонсалвес.

Лидер оппозиции уже осудил применение физического насилия против официальных лиц. В ходе акции протеста ранение получил также один из митингующих.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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