Премьер-министр карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвиш получил ранение во время выступлений против обязательной вакцинации в столице страны Кингстауне.

По данным местного издания News784 , около 200 демонстрантов пикетировали парламент из-за поправок в законодательство о здравоохранении, которые требуют обязательного вакцинирования от COVID-19 для нескольких категорий госслужащих. Активисты заблокировали вход в здание и мешали подъехать машине, на которой прибыл премьер-министр. Он вышел, чтобы пройти пешком, и тут один из манифестантов бросил в него какой-то предмет. Удар пришёлся в голову, над виском.

Истекавшего кровью премьера доставили в больницу, где его встретила жена. Там он остался на ночь. Затем его перевезут на Барбадос для дальнейшей медицинской помощи, в том числе сделают МРТ.



«Я хочу четко сказать, что это не царапина, это было покушение на жизнь премьер-министра», — заявил парламенту министр финансов Камило Гонсалвес.



Лидер оппозиции уже осудил применение физического насилия против официальных лиц. В ходе акции протеста ранение получил также один из митингующих.

