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Петербургская погода может поставить рекорд — по ветру. Вскоре она совсем испортится

В Петербурге может выглянуть солнце, а в выходные ждут дожди

Спешите насладиться летом, даже если от июльской жары остались одни воспоминания. Сегодня есть шанс поймать солнце, а вот завтра уже почти не будет.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер до 6–11 м/с. С ночных 13–15 градусов (а местами 10) воздух прогреется до 20–22. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, бывает облачно с прояснениями, от 12 до 24 градусов в течение суток. Самое холодное 6 августа выдалось в 1963 году, плюс 3, а самое тёплое — в 2010 году, 29 градусов. Самый сильный ветер был зафиксирован в 1973 году — до 9,8 м/с. Сегодня может быть даже больше — в среднем 6,1 м/с, а порывы до 13,1 м/с, предупреждает «Яндекс».

В субботу, 7 августа, облаков станет больше, повысится вероятность дождя. Кратковременные дожди ожидаются и в воскресенье.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (3)

***_555
Да-да, всю неделю МЧС пугало ураганами, смерчами 300% осадков.
265101847
Надоело уже это солнце- после таких ливней все испаряется, в квартире дышать нечем с открытыми окнами. Я никогда не думала, что лето так может надоесть.
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