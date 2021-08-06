По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер до 6–11 м/с. С ночных 13–15 градусов (а местами 10) воздух прогреется до 20–22. Атмосферное давление будет слабо понижаться.



Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, бывает облачно с прояснениями, от 12 до 24 градусов в течение суток. Самое холодное 6 августа выдалось в 1963 году, плюс 3, а самое тёплое — в 2010 году, 29 градусов. Самый сильный ветер был зафиксирован в 1973 году — до 9,8 м/с. Сегодня может быть даже больше — в среднем 6,1 м/с, а порывы до 13,1 м/с, предупреждает «Яндекс».

