FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +17
73.17р86.65р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Передумал умирать. На трассе М-11 под Тосно нашли загадочный гроб в чёрном мешке

Интересную находку сделали автомобилисты в тупике технического разворота на трассе М-11 в Ленобласти. На 640-м километре автодороги спокойно лежал кем-то забытый или потерянный пустой гроб в чёрном пластиковом мешке. Фото с места появились в соцсетях 5 августа.

Пользователи тут же начали гадать, как мог гроб появиться в этом совсем неподходящем месте. Кто-то в шутку предположил, что криминал. Люди сведущие отметили, что «деревянный макинтош» предназначен для бесплатных захоронений. Несколько человек сошлись во мнении, что кто-то передумал умирать. Заподозрили в разбрасывании реквизита эпатажного Стаса Барецкого и даже Дракулу.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний