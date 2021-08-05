Интересную находку сделали автомобилисты в тупике технического разворота на трассе М-11 в Ленобласти. На 640-м километре автодороги спокойно лежал кем-то забытый или потерянный пустой гроб в чёрном пластиковом мешке. Фото с места появились в соцсетях 5 августа.
Пользователи тут же начали гадать, как мог гроб появиться в этом совсем неподходящем месте. Кто-то в шутку предположил, что криминал. Люди сведущие отметили, что «деревянный макинтош» предназначен для бесплатных захоронений. Несколько человек сошлись во мнении, что кто-то передумал умирать. Заподозрили в разбрасывании реквизита эпатажного Стаса Барецкого и даже Дракулу.