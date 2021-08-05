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Экс-сотрудника МВД арестовали по подозрению в хищении 24,8 млн рублей, выделенных на питание в ИВС

Бывшего начальника подведомственного МВД Дагестана учреждения Абакара Джанакаева арестовали на два месяца по подозрению в мошенничестве. Экс-сотруднику полиции вменяют хищение 24,8 млн рублей, выделенных на питание в изоляторах временного содержания.

«По информации суда, экс-начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РД» Абакар Джанакаев и действовавший с ним в сговоре предприниматель подозреваются в хищении денежных средств в размере более 24 800 000 рублей, выделенных в рамках исполнения госконтрактов по оказанию услуг питания в изоляторах временного содержания МВД по РД», — сообщила 5 августа РИА Новости в пресс-службе Верховного суда республики.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 2 октября 2021 года включительно.

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