Глава Роспотребнадзора рассказала, в каком формате пройдет 1 сентября в школах

Первое сентября в российских школах должно пройти в очном формате при условии, что будут соблюдаться необходимые правила, чтобы не возникло осложнения эпидемиологической ситуации. Об этом 5 августа заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 1».
«Мы очень надеемся, что 1 сентября, и у нас есть основания для такой надежды, на всей территории России пройдет в очном формате, и мы не будем вынуждены вводить какие-либо ограничения ни в одном из регионов. Если мы будем соблюдать все правила, которые сегодня по необходимости введены, то отмена их будет уже совершенно безопасна», — сказала Попова.
Она добавила, что для студентов важно успеть привиться до 1 сентября, поскольку у них огромное количество контактов.
«Обязательности для студентов у нас на сегодня, конечно же, нет. Но это самый правильный вариант для того, чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями», — добавила глава Роспотребнадзора.