Глава Роспотребнадзора рассказала, в каком формате пройдет 1 сентября в школах

Первое сентября в российских школах должно пройти в очном формате при условии, что будут соблюдаться необходимые правила, чтобы не возникло осложнения эпидемиологической ситуации. Об этом 5 августа заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия 1».



«Мы очень надеемся, что 1 сентября, и у нас есть основания для такой надежды, на всей территории России пройдет в очном формате, и мы не будем вынуждены вводить какие-либо ограничения ни в одном из регионов. Если мы будем соблюдать все правила, которые сегодня по необходимости введены, то отмена их будет уже совершенно безопасна», — сказала Попова.

