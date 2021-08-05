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На выборы в Госдуму готов прийти каждый второй россиянин

Половина россиян решилась идти на голосование, почти треть не хочет идти на выборы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«51% россиян с той или иной степенью уверенности декларируют намерение принять участие в выборах, из них более трети (36%) заявили о твердой уверенности. Не намерены принимать участие в выборах 30% опрошенных, а 17% респондентов еще не определились», — рассказали 5 августа в центре изучения общественного мнения.

Показатели опроса в июле 2021 года совпадают с показателями июля 2016 года. Пять лет назад в июле 50% декларировали свою уверенность в участии. Также треть (29%) не были уверены, что примут участие в выборах, и 18% на момент опроса не определились.

Самые популярные мотивы участия в выборах — гражданский долг (31%), традиция/привычка (20%) и желание, чтобы голос был учтен (16%).

Граждане старше 60 лет чаще говорили, что участие в выборах для них является привычкой или традицией (27%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще сообщала о желании, чтобы голос был учтен (27%).

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Комментарии (3)

265086415
Путама и Бездеся
Аппаратчик мокрой классификации
Ой-вэй!! Похоже, прошлый "опрос" им подбросили...
"По данным ВЦИОМ, за 17 лет мониторинга показатель участия россиян в выборах достиг наименьшего значения (22% в 2021 году против 55% в 2004 году, 27% в 2011 году). При этом количество респондентов, которые считают, что их участие в выборах ничего не изменит, сократилось за 14 лет почти в два раза (с 29% в 2007 году до 16% в 2021 году)."(с)ТАСС
265086415
Опечатка,не на выборы,а в думу пойти,а не прийти
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