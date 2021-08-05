На выборы в Госдуму готов прийти каждый второй россиянин

Половина россиян решилась идти на голосование, почти треть не хочет идти на выборы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«51% россиян с той или иной степенью уверенности декларируют намерение принять участие в выборах, из них более трети (36%) заявили о твердой уверенности. Не намерены принимать участие в выборах 30% опрошенных, а 17% респондентов еще не определились», — рассказали 5 августа в центре изучения общественного мнения.



Показатели опроса в июле 2021 года совпадают с показателями июля 2016 года. Пять лет назад в июле 50% декларировали свою уверенность в участии. Также треть (29%) не были уверены, что примут участие в выборах, и 18% на момент опроса не определились.