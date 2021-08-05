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Moderna показала 93-процентную эффективность через полгода после прививки

Американская компания Moderna 5 августа заявила, что её вакцина от COVID-19 была на 93% эффективна через шесть месяцев после второй дозы, то есть почти без изменений по сравнению с эффективностью 94%, о которой сообщалось в первом докладе о клинических испытаниях.

«Мы рады сообщить, что наша вакцина против COVID-19 показывает продолжительную эффективность в 93% через шесть месяцев после вакцинации», — заявил генеральный директор компании Стефан Бансель.

Тем не менее, отметил Бансель, беспокойство вызывает вариант «дельта». Moderna разрабатывает бустерные дозы препарата к зимнему сезону, чтобы привившиеся в начале прививочной кампании могли уколоться в третий раз. Помимо этого ведётся разработка «комплексных вакцин» — от COVID-19, сезонного гриппа и других вирусов.

Ранее о результатах сообщили Pfizer и Biontech. Эффективность действия их вакцины, которая разрабатывалась по той же технологии, что и Moderna, спустя полгода снизилась с 96% до 84%.

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