Следователи возбудили уголовное дело после избиения детей в Уфе. Их вместе с матерью пока держат подальше от подозреваемого

Следственный комитет по Башкортостану возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Уфы по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе ведомства.



Накануне сообщалось о том, что пьяный подозреваемый пытался избить своего трехлетнего сына и девятилетнюю дочь своей сожительницы. Инцидент попал на видео, которое разошлось по соцсетям и СМИ.



Следователи опросили всех участников конфликта. Детям провели судебно-медицинскую экспертизу, которая зафиксировала ушиб ноги у девочки. У мальчика телесных повреждений нет. «Несовершеннолетние вместе с матерью направлены для временного проживания и психологического сопровождения в ГКУ Республиканский ресурсный центр «Семья». Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствующие его совершению», — уточнили в СК.

