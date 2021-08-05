Командировки в Петербург обошлись РЖД в копеечку. Начальник отдела договорилась с хостелом и монетизировала поездки сотрудников

Начальник отдела РЖД получила условный срок за злоупотребление полномочиями. Ее сообщника ждала та же участь, но за мошенничество. Такое решение 5 августа вынес Октябрьский районный суд Петербурга.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Семичева, будучи начальником отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности филиала ОАО «РЖД», воспользовалась тем, что сотрудникам компании во время командировок в Петербург и Ленобласть предоставляются общежития и гостиницы при вузах.