Командировки в Петербург обошлись РЖД в копеечку. Начальник отдела договорилась с хостелом и монетизировала поездки сотрудников

Начальник отдела РЖД получила условный срок за злоупотребление полномочиями. Ее сообщника ждала та же участь, но за мошенничество. Такое решение 5 августа вынес Октябрьский районный суд Петербурга.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Семичева, будучи начальником отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности филиала ОАО «РЖД», воспользовалась тем, что сотрудникам компании во время командировок в Петербург и Ленобласть предоставляются общежития и гостиницы при вузах.
Женщина решила на этом заработать и заключила договоры на бронирование гостиничных номеров с хостелом «У Русского музея». Владельцам были перечислены 579 500 рублей. Ту же схему она провернула еще раз, когда хозяином гостиницы был Сурков, но теперь суммы достигли 4 млн рублей. Сурков оформил документы и передал их в филиал ОАО «РЖД». По договору он получил 1,2 млн рублей.
Оба фигуранта свою вину не признали. Семичеву приговорили к одному году условно, а Суркова — к двум годам условно.