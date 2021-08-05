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В Москве загорелся Киевский вокзал

Возгорание на одном из железнодорожных вокзалов столицы привело к эвакуации пассажиров.

«В здании Киевского вокзала на цокольном этаже произошло возгорание», — рассказали 5 августа ТАСС в экстренных службах города.

На видео очевидцев видно, что дым поднимается над цокольным этажом.

Площадь пожара и причина сейчас устанавливаются. Пассажиров и работников вокзала начали эвакуировать в целях безопасности.

Чуть позже РИА Новости рассказали в МЧС, что загорелись личные вещи на 25 квадратах. Возгорание удалось оперативно потушить.

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Комментарии (3)

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Вчера приснился сон прекрасный
Москва сгорела целиком
Пожар на площади на Красной
И тлеет бывший Избирком
Никто не выжил – все сгорели
Все Pussy, Путин и Собчак
И у стены кремлевской ели
Горели ох… так
tatarin
Проклятые бандеровцы и тут нагадили! Смотрите вечером Соловьёв TV!
266183280
Символично.
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