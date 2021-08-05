Возгорание на одном из железнодорожных вокзалов столицы привело к эвакуации пассажиров.
«В здании Киевского вокзала на цокольном этаже произошло возгорание», — рассказали 5 августа ТАСС в экстренных службах города.
На видео очевидцев видно, что дым поднимается над цокольным этажом.
Площадь пожара и причина сейчас устанавливаются. Пассажиров и работников вокзала начали эвакуировать в целях безопасности.
Чуть позже РИА Новости рассказали в МЧС, что загорелись личные вещи на 25 квадратах. Возгорание удалось оперативно потушить.