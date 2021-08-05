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В Петербурге по тротуару мастерски прокатился 73-летний скейтбордист. Некоторые позавидовали крепости его коленных суставов

На Светлановском проспекте в Петербурге заметили 73-летнего скейтбордиста

73-летний петербуржец прокатился на скейтборде по тротуару на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Тореза. Горожанин передвигался по асфальту, плавно перемещаясь с одной стороны пешеходной зоны на другую.

Видеозапись с седовласым спортсменом опубликовал серфер Макс Тимухин. Он пояснил, что мужчину зовут Игорь, он катается на своей доске с 1981 года.

В комментариях к записи некоторые пользователи позавидовали энергичности петербуржца и похвалили за технику, как у лыжника.

«Скользит как по маслу», — отметил Mandla Ndlovu.

«Техника, как у олдскульных лыжников», — добавила Юлия Пирогова.

«Боже, хочу, чтобы и у меня были такие коленные суставы в 73», — сказала Jurate G.

По сведениям одного из пользователей, мужчина профессионально занимается лыжным спортом. С помощью скейтборда он тренируется летом, чтобы не терять навык.

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Комментарии (5)

Karl_Ivanovich
Дед такой молодец, что не хватает только надписи "НЕ ПОВТОРЯТЬ - ИСПОЛНЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛ!"
260969891
Очень радует, когда люди до последнего вздоха живут на все сто!
Очень желаю этого всем нашим старикам!
Сам, например:имел удовольствие наблюдать, как бабуля лет 90 вышла на танцпол среди двадцатилеток и начала танцевать брейк- данс.
Сам имел удовольствие наблюдать, как на АЗС заехал дедуля за 90 то в шортах и хайратнике на мотоцикле заправиться.
Он еле ходил, облил бензином свое сидение трясущимися руками, а потом сел на мотоцикл и ломанулся в пробку в поток на Шафировском, когда все полосы были забиты впритык.
Вот так надо уметь жить, товарищи!
Abu-Denis
Доска, похоже, служит еще с тех советских времен, судя по ее потертости.

Что значит "профессионально занимается"? Профессионал - тот, кто за свое занятие деньги получает.

В конце восьмидесятых в Мариуполе я был ошарашен тем, как лихо парень едет на скейтборде стоя на руках, да еще перескакивая неровности на тротуаре. Вот это было да-а-а... Энтузиасты вытворяли такие трюки, что никакой профи не переплюнет.
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