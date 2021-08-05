Видеозапись с седовласым спортсменом опубликовал серфер Макс Тимухин. Он пояснил, что мужчину зовут Игорь, он катается на своей доске с 1981 года.

В комментариях к записи некоторые пользователи позавидовали энергичности петербуржца и похвалили за технику, как у лыжника.



«Скользит как по маслу», — отметил Mandla Ndlovu.



«Техника, как у олдскульных лыжников», — добавила Юлия Пирогова.



«Боже, хочу, чтобы и у меня были такие коленные суставы в 73», — сказала Jurate G.



По сведениям одного из пользователей, мужчина профессионально занимается лыжным спортом. С помощью скейтборда он тренируется летом, чтобы не терять навык.

