Глава петербургского избиркома надеется на явку в 40% на выборах в сентябре

«Я не предсказательница, но мы можем ориентироваться на предыдущие кампании. Полагаю, что до 40 процентов от общего количества избирателей, нам хотелось бы видеть на участках», — отметила она.



По словам Чечиной, в Петербурге во время выборов будет также работать система мобильный избиратель, которая даёт возможность проголосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации. Избирком получил уже порядка 70 заявлений о том, чтобы воспользоваться этой услугой. Однако Чечина подчеркнула, что пользователи этой системы получат лишь один бюллетень — по голосованию за партийные списки по выборам в Государственную думу. В законе по выборам в Законодательное собрание система «мобильный избиратель» не предусмотрена.



Выборы в Госдуму и в Законодательное собрание будут проходить 17,18 и 19 сентября.

