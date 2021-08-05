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Глава петербургского избиркома надеется на явку в 40% на выборах в сентябре

Глава городской избирательной комиссии Наталья Чечина предполагает, что 17, 18 и 19 сентября на выборы в Петербурге придут около 40% избирателей. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции 5 августа.

«Я не предсказательница, но мы можем ориентироваться на предыдущие кампании. Полагаю, что до 40 процентов от общего количества избирателей, нам хотелось бы видеть на участках», — отметила она.

По словам Чечиной, в Петербурге во время выборов будет также работать система мобильный избиратель, которая даёт возможность проголосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации. Избирком получил уже порядка 70 заявлений о том, чтобы воспользоваться этой услугой. Однако Чечина подчеркнула, что пользователи этой системы получат лишь один бюллетень — по голосованию за партийные списки по выборам в Государственную думу. В законе по выборам в Законодательное собрание система «мобильный избиратель» не предусмотрена.

Выборы в Госдуму и в Законодательное собрание будут проходить 17,18 и 19 сентября.

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Комментарии (10)

Zdobsi
Выборы-это как полки в новом, открывающиеся магазине, который нам обещают в сентябре. С деликатесами, чёрной икрой, конфетами а ананасами. Но судя по тому, как выкинули всех толковых кандидатов, нас зазывают в магазин с оставшейся туалетной бумагой и тухлой селедкой.
Никто конечно и не пойдёт в такой магазин. Думаю нарисуют процентов 20 явку.
Как можно выбирать будет, если не из чего?!
W Bons
за дочку Макарова !
Жаконин
На какие «предыдущие кампании»-то она ориентируется? Мелют от балды уже просто.

2016 (Дума и ЗакС) — 32,5%
2019 (Выборы Беглова и муниципальные) — 30,07% — притом в 18:00 явка была только ≈23%, т.е. тупо подрисовали ещё.
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