Банк «Санкт-Петербург» выкупит почти 3% своих акций по 75 рублей за штуку

Согласно принятому решению, всего планируется выкупить 14 млн акций по цене в 75 рублей за акцию. На это планируется потратить 1,05 млрд рублей. При общем количестве эмитированных акций 495 млн штук (в том числе около 20 млн — привилегированные), речь идет примерно о 2,8% всех акций.
Примерно такое количество есть у одного из крупных частных акционеров — Сергея Матвиенко. Согласно последнему отчету банка, ему принадлежит 2,77% уставного капитала (или 2,44% обыкновенных акций).
Котировки акций Банка «Санкт-Петербург» в четверг, 5 июля, взлетели более чем на 5%, однако пока не достигли обозначенного в планах по выкупу уровня цены — всего 70,28 рубля за акцию (на 17:00 мск).
Обратный выкуп акций позволяет компаниям, кроме всего прочего, сэкономить на выплатах дивидендов. По итогам прошлого года Банк «Санкт-Петербург» перечислил акционерам рекордные за свою историю 2,17 млрд рублей (4,56 рубля на обыкновенную акцию). Банк не впервые проводит обратный выкуп — приобретенные у акционеров в 2019 году 12 млн акций так и не были перепроданы и оказались, в конце концов, погашенными.
Крупнейшим акционером банка является его глава Александр Савельев — ему лично принадлежит 25,3%. Еще 25,9% уставного капитала — у ООО «УК «Верные друзья», подконтрольного ряду кипрских компаний, за которыми эксперты финансового рынка Петербурга видят самого Савельева и его партнеров. В собственном отчете банка акции Александра Савельева, «Верных друзей» и еще четырех физлиц описаны как «Итого менеджмент банка» — 51,32% уставного капитала.
Крупнейшим независимым от менеджмента акционером числится Сергей Анатольевич Сердюков. У него по состоянию на 30 июня 2021 года было 6,08% обыкновенных акций банка.
По итогам 2020 года Банк «Санкт-Петербург» показал совокупный финансовый результат (прибыль после налогообложением с учетом изменения прочего совокупного дохода) в 11,3 млрд рублей против 6,6 млрд рублей годом ранее. За первое полугодие 2021 года этот показатель составил 8,8 миллиарда, что ровно вдвое больше, чем по итогам шести месяцев 2020 года.