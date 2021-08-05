Банк «Санкт-Петербург» выкупит почти 3% своих акций по 75 рублей за штуку

Согласно принятому решению, всего планируется выкупить 14 млн акций по цене в 75 рублей за акцию. На это планируется потратить 1,05 млрд рублей. При общем количестве эмитированных акций 495 млн штук (в том числе около 20 млн — привилегированные), речь идет примерно о 2,8% всех акций.



Примерно такое количество есть у одного из крупных частных акционеров — Сергея Матвиенко. Согласно последнему отчету банка, ему принадлежит 2,77% уставного капитала (или 2,44% обыкновенных акций).



Котировки акций Банка «Санкт-Петербург» в четверг, 5 июля, взлетели более чем на 5%, однако пока не достигли обозначенного в планах по выкупу уровня цены — всего 70,28 рубля за акцию (на 17:00 мск).



Обратный выкуп акций позволяет компаниям, кроме всего прочего, сэкономить на выплатах дивидендов. По итогам прошлого года Банк «Санкт-Петербург» перечислил акционерам рекордные за свою историю 2,17 млрд рублей (4,56 рубля на обыкновенную акцию). Банк не впервые проводит обратный выкуп — приобретенные у акционеров в 2019 году 12 млн акций так и не были перепроданы и оказались, в конце концов, погашенными.

