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Присяжные вынесли вердикт по делу о заказном убийстве петербургского скульптора и ресторатора Михаила Долгополова

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт фигурантам дела о заказном убийстве скульптора и ресторатора Михаила Долгополова. По версии следствия, они застрелили его за полмиллиона рублей.

Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «В зависимости от роли каждого они признаны виновными в убийстве петербургского ресторатора, то есть в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму), ч. 2 ст. 222 УК РФ (приобретение, передача, перевозка и ношение огнестрельного оружия)», — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, члены преступной группы убили Долгополова за вознаграждение в размере более 500 тысяч рублей. В апреле 2019 года они выманили скульптора в арендованный коттедж в деревне Вайя Гатчинского района Ленобласти, где застрелили его. Тело убитого злоумышленники вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу.

Поводом избавиться от петербуржца якобы послужили его долги. «Фонтанка» писала о множестве долговых расписок и перечне из тех, кому он должен — бумаги нашли в квартире убитого.

Наше издание рассказывало, что заказчиком преступления следствие считает бизнесмена Юрия Бирюченко, известного как Танкист. Ему заочно предъявлено обвинение. Предприниматель объявлен в международный розыск.

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