FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Майами запускает собственную криптовалюту. Часть дохода от её добычи пойдёт на благоустройство

Майами стал первым городом мира с собственной криптовалютой

Город Майами (штат Флорида, США) запускает собственную криптовалюту MiamiCoin. 30% дохода от её добычи пойдут в местный бюджет, чтобы тратить их на городские проекты и работу коммунальных служб.

Как стало известно 5 августа, Майами будет первым городом мира с собственной цифровой валютой. MiamiCoin запустили на базе сервиса CityCoin. С его помощью городские советы могут создавать местные криптовалюты, чтобы использовать их на благо субъектов — на создание новых общественных пространств, улучшение инфраструктуры, городские мероприятия, стартапы и прочее. В сообщении проекта сказано, что Майами издавна был центром культуры и инноваций США, город занял центральное место в развитии технологий криптографии и блокчейна.

По задумке авторов, 30% с каждой добытой единицы местной криптовалюты поступает в криптовалютную казну города. При этом, поскольку по закону власти не могут принимать в бюджет цифровую валюту, CityCoin автоматически будут переводиться в доллары.

Криптовалюты CityCoin работают на протоколе для биткоина Stacks. Пользователи уже могут начать майнинг MiamiCoin (MIA). Для этого нужно загрузить Stacks-кошелёк и приобрести STX-монеты на обменниках вроде Okcoin или Binance.

CityCoin также работает над созданием криптовалюты для Сан-Франциско.

По теме (12)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний