Майами запускает собственную криптовалюту. Часть дохода от её добычи пойдёт на благоустройство

Город Майами (штат Флорида, США) запускает собственную криптовалюту MiamiCoin. 30% дохода от её добычи пойдут в местный бюджет, чтобы тратить их на городские проекты и работу коммунальных служб.



Как стало известно 5 августа, Майами будет первым городом мира с собственной цифровой валютой. MiamiCoin запустили на базе сервиса CityCoin. С его помощью городские советы могут создавать местные криптовалюты, чтобы использовать их на благо субъектов — на создание новых общественных пространств, улучшение инфраструктуры, городские мероприятия, стартапы и прочее. В сообщении проекта сказано, что Майами издавна был центром культуры и инноваций США, город занял центральное место в развитии технологий криптографии и блокчейна.



По задумке авторов, 30% с каждой добытой единицы местной криптовалюты поступает в криптовалютную казну города. При этом, поскольку по закону власти не могут принимать в бюджет цифровую валюту, CityCoin автоматически будут переводиться в доллары.



Криптовалюты CityCoin работают на протоколе для биткоина Stacks. Пользователи уже могут начать майнинг MiamiCoin (MIA). Для этого нужно загрузить Stacks-кошелёк и приобрести STX-монеты на обменниках вроде Okcoin или Binance.



CityCoin также работает над созданием криптовалюты для Сан-Франциско.

