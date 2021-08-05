Прокладка подземных сетей ограничит движение в двух районах Петербурга, а в Металлострое будут ремонтировать дорогу

С 7 по 18 августа в связи с производством работ по прокладке теплосети в Калининском районе Петербурга будет ограничено движение транспорта по проспекту Науки — от улицы Карпинского до улицы Руставели. Работы на участке будет производить ООО «ЭнергоСеть». Об этом 5 августа сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.



Кроме того, с 7 по 29 августа из-за прокладки водопровода ограничивается движение по Пионерской улице — от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы в Петроградском районе города. На этом объекте будет работать ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

