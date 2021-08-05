Прокладка подземных сетей ограничит движение в двух районах Петербурга, а в Металлострое будут ремонтировать дорогу

С 7 по 18 августа в связи с производством работ по прокладке теплосети в Калининском районе Петербурга будет ограничено движение транспорта по проспекту Науки — от улицы Карпинского до улицы Руставели. Работы на участке будет производить ООО «ЭнергоСеть». Об этом 5 августа сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Кроме того, с 7 по 29 августа из-за прокладки водопровода ограничивается движение по Пионерской улице — от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы в Петроградском районе города. На этом объекте будет работать ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Также в связи с ремонтом дорожного покрытия будет поэтапно ограничиваться движение транспорта в пос. Металлострой — по Полевой улице от Петрозаводского шоссе до улицы Богайчука. Ограничения там будут действовать с 9 августа по 9 сентября. 22 августа движение по Полевой улице от Петрозаводского проспекта до дома 26, лит. А, по Полевой улице будет полностью закрыто, уточнили в ГАТИ.
Ранее «Фонтанка» писала, что из-за дорожного ремонта в Петербурге на несколько месяцев также ограничат движение транспорта по площади Труда и по проспекту Обуховской Обороны.