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Путин заявил об усталости от коронавируса. Рост заболеваемости замедлился и за счет Петербурга

Прирост заболевших коронавирусом в России замедлилась за счет Москвы, Подмосковья и Петербурга.

Президент России на совещании с правительством заявил об усталости от пандемии COVID-19.

«Понятно, что все уже подустали от этих тем [связанных с коронавирусом]», — сказал 5 августа Владимир Путин, попросив главу Минздрава рассказать о развитии пандемии в стране.

Михаил Мурашко в ответ констатировал, что ситуация стабилизируется. «Прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — заверил министр.

По его словам, под наблюдением остаются 915 тысяч с COVID-19 или подозрением на него. В стране привиты уже 38,9 миллиона россиян. Он заметил, что количество коек достаточное.

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Комментарии (5)

Grotesk
к выборам тренд роста темпов заболеваемости должен стать отрицательным...
Жаконин
Совершенно очаровательная непосредственность в подборе слов. Рекордная убыль населения со времён войны, июль будет самый страшный месяц по избыточной смертности (ожидается 70–100 тысяч) — а он *подустал* от этих *разговоров.* Просто фантастический цинизм, насколько ему это всё до лампочки.
doorbal_
Я устал. Я ухожу! ©
Уходя уходи!
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