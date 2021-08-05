Путин заявил об усталости от коронавируса. Рост заболеваемости замедлился и за счет Петербурга

Президент России на совещании с правительством заявил об усталости от пандемии COVID-19.
«Понятно, что все уже подустали от этих тем [связанных с коронавирусом]», — сказал 5 августа Владимир Путин, попросив главу Минздрава рассказать о развитии пандемии в стране.
Михаил Мурашко в ответ констатировал, что ситуация стабилизируется. «Прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — заверил министр.
По его словам, под наблюдением остаются 915 тысяч с COVID-19 или подозрением на него. В стране привиты уже 38,9 миллиона россиян. Он заметил, что количество коек достаточное.