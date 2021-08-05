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ФМБА зарегистрировало новую вакцину от гриппа, разработанную в Петербурге

Созданная в Петербурге новая вакцина от гриппа получила регистрационное удостоверение Минздрава. В ходе исследований ученые доказали высокое качество разработки.

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на четырехвалентную вакцину от гриппа «Флю-М Тетра» производства Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе агентства.

В клинических исследованиях препарата приняли участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, в ходе испытаний удалось доказать высокое качество вакцины.

«Регистрация новой четырехвалентной вакцины от гриппа — очень важное достижение Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. В ходе клинических исследований доказано высокое качество вакцины, в будущем году планируется расширение показаний к ее применению для групп «дети 6 — 17 лет» и «люди старше 60 лет»», — сказала Скворцова.

В агентстве отметили, что «Флю-М Тетра» формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа. Начать поставки вакцины планируют уже этой осенью. Институт в Красном Селе способен производить порядка 20 млн доз в год, а к следующему сезону предприятие планирует нарастить мощности до 40 млн доз.

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