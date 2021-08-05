На Кубани мужчина сначала открыл огонь по полицейским, а потом отрезал себе язык

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейских в Краснодаре. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба СУ СК по региону.



Сами инцидент произошел еще 30 июля. На хуторе Ленина полицейский остановил подозрительного мужчину. Тот в ответ выстрелил несколько раз из травматического оружия в оперуполномоченного и скрылся.



«В результате проведенной работы следователем была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Потерпевший опознал мужчину как лицо, которое произвело в него выстрелы. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка. В настоящее время угрозы его жизни не имеется», — описали дальнейшие события в СК.

