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На Кубани мужчина сначала открыл огонь по полицейским, а потом отрезал себе язык

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейских в Краснодаре. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Сами инцидент произошел еще 30 июля. На хуторе Ленина полицейский остановил подозрительного мужчину. Тот в ответ выстрелил несколько раз из травматического оружия в оперуполномоченного и скрылся.

«В результате проведенной работы следователем была установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Потерпевший опознал мужчину как лицо, которое произвело в него выстрелы. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка. В настоящее время угрозы его жизни не имеется», — описали дальнейшие события в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Подозреваемый заключен под стражу по решению суда. Кроме того, мужчину проверяют на причастность к незаконному обороту наркотиков.

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Комментарии (7)

Alexie
Вот как у нас разрешать продажу пистолетов, если такие вот по улице ходют? Положительно не возможно
Петр Петров
Досадный промах
tatarin
А куда он целился, если мент его опознать смог?
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