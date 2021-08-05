Петербургский Водоканал получил предостережение от Росприроднадзора из-за рисков загрязнения реки Оккервиль

Управление Росприроднадзора по СЗФО вынесло предупреждение петербургскому Водоканалу. Причиной послужило возможное загрязнение реки Оккервиль сточными водами.
Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО 5 августа, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вынесли предостережение из-за нарушения требований при выпуске сточных вод в реку Оккервиль в Невском районе.
Предприятию предложили снизить сбросы загрязняющих веществ через общесплавной выпуск ВО-160. Через него отводят сточные воды от жилых домов и учреждений в районе улицы Латышских Стрелков и проспекта Пятилеток.
Предостережение вынесли из-за обращения, в котором говорилось о рисках загрязнения реки.
«В момент надзорного мероприятия установлено, что выпуск сточных вод ВО-160 находится в затопленном состоянии. Сброс отсутствовал», — уточнили в ведомстве.
О загрязнении Оккервиля «Фонтанка» писала неоднократно. Одно из них было зафиксировано в июне, когда у правого берега реки обнаружили превышение концентрации алюминия более чем в 700 раз.
«Фонтанка» запросила комментарий у Водоканала.