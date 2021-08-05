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Петербургский Водоканал получил предостережение от Росприроднадзора из-за рисков загрязнения реки Оккервиль

Управление Росприроднадзора по СЗФО вынесло предупреждение петербургскому Водоканалу. Причиной послужило возможное загрязнение реки Оккервиль сточными водами.

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО 5 августа, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вынесли предостережение из-за нарушения требований при выпуске сточных вод в реку Оккервиль в Невском районе.

Предприятию предложили снизить сбросы загрязняющих веществ через общесплавной выпуск ВО-160. Через него отводят сточные воды от жилых домов и учреждений в районе улицы Латышских Стрелков и проспекта Пятилеток.

Предостережение вынесли из-за обращения, в котором говорилось о рисках загрязнения реки.

«В момент надзорного мероприятия установлено, что выпуск сточных вод ВО-160 находится в затопленном состоянии. Сброс отсутствовал», — уточнили в ведомстве.

О загрязнении Оккервиля «Фонтанка» писала неоднократно. Одно из них было зафиксировано в июне, когда у правого берега реки обнаружили превышение концентрации алюминия более чем в 700 раз.

«Фонтанка» запросила комментарий у Водоканала.

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