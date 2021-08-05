Петербургский Водоканал получил предостережение от Росприроднадзора из-за рисков загрязнения реки Оккервиль

Управление Росприроднадзора по СЗФО вынесло предупреждение петербургскому Водоканалу. Причиной послужило возможное загрязнение реки Оккервиль сточными водами.



Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО 5 августа, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вынесли предостережение из-за нарушения требований при выпуске сточных вод в реку Оккервиль в Невском районе.



Предприятию предложили снизить сбросы загрязняющих веществ через общесплавной выпуск ВО-160. Через него отводят сточные воды от жилых домов и учреждений в районе улицы Латышских Стрелков и проспекта Пятилеток.

