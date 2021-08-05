Российский спортсмен Заур Угуев 5 августа завоевал золотую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финале спортсмен одержал победу над представителем Индии Кумаром Рави со счетом 7:4.
🥇 ЗАВУР УГУЕВ — ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 5, 2021
Поздравляем с этой наградой! Финальный бой c 🇮🇳 Кумаром Рави завершился со счетом 7:4 🤼#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/lqctTTHD9Z
И почти сразу же в копилку сборной упала награда, которую добыл борец Артур Найфонов. Он выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг, одолев Джабраила Шапиева из Узбекистана.
🥉 Артур Найфонов выиграл у 🇺🇿 Джавраила Шапиева битву за бронзу! Поздравляем с наградой!#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/iqTZiOPuJ9— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 5, 2021
Сейчас сборная России имеет в активе 57 медалей (16 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых). Таким образом, наша команда превзошла свой результат на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, когда удалось завоевать 55 наград.