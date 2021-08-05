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Россия завоевала еще две медали на Олимпиаде в Токио. Наша команда превзошла результат Игр в Рио

Сборная России выиграла еще две медали на Олимпиаде в Токио

Копилка сборной России пополнилась золотой и бронзовой медалями Олимпиады в Токио. Победами отметились борцы Заур Угуев и Артур Найфонов.

Российский спортсмен Заур Угуев 5 августа завоевал золотую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финале спортсмен одержал победу над представителем Индии Кумаром Рави со счетом 7:4.

И почти сразу же в копилку сборной упала награда, которую добыл борец Артур Найфонов. Он выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг, одолев Джабраила Шапиева из Узбекистана.

Сейчас сборная России имеет в активе 57 медалей (16 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых). Таким образом, наша команда превзошла свой результат на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, когда удалось завоевать 55 наград.

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