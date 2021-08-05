FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

«Красные зоны» прощаются с противочумными костюмами

Роспотребнадзор согласился отменить противочумные костюмы в «красной зоне», об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Альтернативой им станет защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат.

«Серьёзное переосмысление произошло в понимании необходимости использования средств индивидуальной защиты. Здесь Роспотребнадзор нас услышал, и теперь требование об использовании противочумного костюма не является обязательным. Уверен, коллеги воспримут эту новость очень положительно», — написал 5 августа Проценко в своем Telegram-канале.

Документ о внесении изменений в порядок использования СИЗ подписан главой Роспотребнадзора Анной Поповой еще 9 июля, пишет Znak, а опубликован будет на следующей неделе. Согласно ему, как пишет издание, врачам из больниц, где оказывают амбулаторную или стационарную помощь, вообще не придется носить противочумные костюмы. А в «красных зонах» на выбор будут хирургический халат или противочумный костюм, защитный шлем или медицинская шапочка.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Grotesk
так понял - деньги на противочумку закончились, либо вирус потерял заразность...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний