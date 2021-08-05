«Красные зоны» прощаются с противочумными костюмами

Роспотребнадзор согласился отменить противочумные костюмы в «красной зоне», об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Альтернативой им станет защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат.



«Серьёзное переосмысление произошло в понимании необходимости использования средств индивидуальной защиты. Здесь Роспотребнадзор нас услышал, и теперь требование об использовании противочумного костюма не является обязательным. Уверен, коллеги воспримут эту новость очень положительно», — написал 5 августа Проценко в своем Telegram-канале.