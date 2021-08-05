Дали на лапу. Двух дорожных полицейских поймали на взятке мёдом

В Латвии водитель попался на нарушении правил дорожного движения и устроил полицейским сладкую жизнь. Нетривиальность подношения оценили в Бюро внутренней безопасности.



Как сообщили в бюро 5 августа, уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору направлено в прокуратуру. Под подозрение попали двое сотрудников дорожной полиции, которые, по версии следствия, согласились небезвозмездно закрыть глаза на лихачества водителя. Тот одарил их почти 50 килограммами мёда.

Глава Бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс признал, что в последнее время взятки стали креативнее, и мёд — один из таких не самых типичных даров. При этом, по его словам, общественность также стала внимательнее и смелее: всё чаще не только замечают, но и сообщают о подобных преступлениях. Так, по данным бюро, за первое полугодие 2021 года под уголовное преследование попали 33 сотрудника учреждений, подведомственных МВД.