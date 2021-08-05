В Пенсионном фонде на улице Шаврова, 1, в Петербурге горожане выстроились в многометровую очередь. Людей пускают по записи, но с опозданием на час.



Как 5 августа сообщила читательница «Фонтанки» Евгения, вереница из людей тянулась перед входом в здание и накануне. В качестве причины задержки обслуживания в госучреждении называют нехватку рук.



«Я пришла выписку получать. Еще вчера тут была очередь. Сотрудники говорят, что работать некому, многие увольняются, так как не выдерживают режима работы. Ежедневно обслуживать надо по 200–300 человек, а зарплата небольшая», — сказала Евгения.

