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Перед входом в Пенсионный фонд на Шаврова выстроилась огромная очередь. Горожане ждут приема часами

У здания Пенсионного фонда на улице Шаврова в Петербурге сформировалась длинная очередь

Петербуржцы выстроились в огромную очередь перед зданием Пенсионного фонда на улице Шаврова. Сотрудники объясняют это тем, что «работать некому».

В Пенсионном фонде на улице Шаврова, 1, в Петербурге горожане выстроились в многометровую очередь. Людей пускают по записи, но с опозданием на час.

Как 5 августа сообщила читательница «Фонтанки» Евгения, вереница из людей тянулась перед входом в здание и накануне. В качестве причины задержки обслуживания в госучреждении называют нехватку рук.

«Я пришла выписку получать. Еще вчера тут была очередь. Сотрудники говорят, что работать некому, многие увольняются, так как не выдерживают режима работы. Ежедневно обслуживать надо по 200–300 человек, а зарплата небольшая», — сказала Евгения.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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В очереди находится немало людей «серебряного возраста». Между тем вблизи входа отсутствуют места для сидения, ожидать приема приходится на своих двоих.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в Пенсионный фонд, однако в ведомстве не смогли дать оперативный ответ.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (1)

kоt-obormot
А в обычные дни этот пышный подъезд
Осаждают убогие лица:
Прожектеры, искатели мест,
И преклонный старик, и вдовица.
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