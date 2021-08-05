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ВТБ починил онлайн-сервисы. Пользователям снова доступны данные по картам и счетам

ВТБ устранил сбой в работе своих онлайн-сервисов

Специалисты устранили неполадки в работе онлайн-сервисов ВТБ, на которые 5 августа пожаловались пользователи.

«Все ограничения в работе «ВТБ Онлайн» устранены. Приложение работает в полном объёме. Ещё раз приносим нашим клиентам извинения за неудобства», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Как ранее сообщала «Фонтанка» со ссылкой на портал Downdetector, самые масштабные сбои у ВТБ были зафиксированы в Петербурге, Москве, в районе Воронежа и Екатеринбурга. Информация по картам и счетам пользователей отображалась некорректно.

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