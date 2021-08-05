После ранения сотрудника на Софийской овощебазе в Петербурге ищут черный «Ягуар»

Версия о падении на деревянные палеты разбита полицейскими Фрузенского района. После госпитализации раненого с Софийской овощебазы они ищут мужчину на «Ягуаре».



Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, после проверки слов 36-летнего гражданина Азербайджана, которого привезли с Софийской улицы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с двумя колото-резаными ранами, о том, что он просто упал на деревянные поддоны, полиция Купчино провела следственные действия. И установила, что утром 3 августа на Софийской был конфликт, после которого иностранец и попал в больницу. Для прояснения всех обстоятельств ссоры сейчас ищут 27-летнего мужчину. Он передвигается по городу на черном «Ягуаре».

