Российские актеры пожаловались на индийского продюсера. Они говорят, что он не заплатил им за петербургские съемки фильма «Кобра»

В Петербурге снимали индийский фильм «Кобра» с участием российских киноработников и подрядчиков. Съемочная группа утверждает, что продюсеры не заключили с ними контракты и не выплатили зарплату.
Как говорится на официальной странице Межрегионального профсоюза кинематографистов в Facebook 5 августа, организация обратилась в прокуратуру Санкт-Петербурга. Дело в том, что ранее профсоюзу пожаловалась на продюсеров съемочная группа фильма «Кобра».
Картину снимали в Петербурге и Ленобласти с февраля по март текущего года. Производством занималась компания Seven Screen Studios. Продюсерами выступали двое: индийский бизнесмен Аллал Катхан Каси Висванатхан и россиянин Тарас Рыжик.
По данным профсоюза, соглашения об оплате труда киноработников были устными, и после съемок почти никому из них не заплатили. Общая задолженность составила несколько миллионов рублей. Когда представителям профсоюза не удалось добиться встречи с продюсерами, они обратились в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку.
«Деятельность подобных «черных продюсеров» ставит под угрозу международное сотрудничество России и Индии в аудиовизуальной сфере, соглашение о котором было подписано странами в 2019 году», — уточнили в организации.