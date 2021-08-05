Российские актеры пожаловались на индийского продюсера. Они говорят, что он не заплатил им за петербургские съемки фильма «Кобра»

В Петербурге снимали индийский фильм «Кобра» с участием российских киноработников и подрядчиков. Съемочная группа утверждает, что продюсеры не заключили с ними контракты и не выплатили зарплату.



Как говорится на официальной странице Межрегионального профсоюза кинематографистов в Facebook 5 августа, организация обратилась в прокуратуру Санкт-Петербурга. Дело в том, что ранее профсоюзу пожаловалась на продюсеров съемочная группа фильма «Кобра».



Картину снимали в Петербурге и Ленобласти с февраля по март текущего года. Производством занималась компания Seven Screen Studios. Продюсерами выступали двое: индийский бизнесмен Аллал Катхан Каси Висванатхан и россиянин Тарас Рыжик.

