FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Российские актеры пожаловались на индийского продюсера. Они говорят, что он не заплатил им за петербургские съемки фильма «Кобра»

В Петербурге снимали индийский фильм «Кобра» с участием российских киноработников и подрядчиков. Съемочная группа утверждает, что продюсеры не заключили с ними контракты и не выплатили зарплату.

Как говорится на официальной странице Межрегионального профсоюза кинематографистов в Facebook 5 августа, организация обратилась в прокуратуру Санкт-Петербурга. Дело в том, что ранее профсоюзу пожаловалась на продюсеров съемочная группа фильма «Кобра».

Картину снимали в Петербурге и Ленобласти с февраля по март текущего года. Производством занималась компания Seven Screen Studios. Продюсерами выступали двое: индийский бизнесмен Аллал Катхан Каси Висванатхан и россиянин Тарас Рыжик.

По данным профсоюза, соглашения об оплате труда киноработников были устными, и после съемок почти никому из них не заплатили. Общая задолженность составила несколько миллионов рублей. Когда представителям профсоюза не удалось добиться встречи с продюсерами, они обратились в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку.

«Деятельность подобных «черных продюсеров» ставит под угрозу международное сотрудничество России и Индии в аудиовизуальной сфере, соглашение о котором было подписано странами в 2019 году», — уточнили в организации.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

ДЮрьевич
Вот вот - хотели мимо кассы и прошли мимо кассы ))))
EveReady
Хаха )) Хотели мимо кассы и налогов закалымить, а тут вдруг не они систему обманули, а система их.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний