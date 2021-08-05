Как сообщили в МЧС по ЯНАО 5 августа, сигнал о возгорании был получен в 02:53 по Москве. На производстве горела установка деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода (расположен в 23 км от Нового Уренгоя). Видео пожара публикуют местные соцсети и СМИ.
Позднее в ведомстве спасателей уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет. В настоящий момент пожар локализован.
Причины возгорания выясняет специально созданная комиссия. В местной администрации сообщили, что после ЧП все работы на объекте прекращены, на месте развёрнут оперативный штаб.