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На Ямале загорелся завод «Газпром переработки». Пострадавших нет, но видео впечатляет

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошёл крупный пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО «Газпром переработка»).

Как сообщили в МЧС по ЯНАО 5 августа, сигнал о возгорании был получен в 02:53 по Москве. На производстве горела установка деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода (расположен в 23 км от Нового Уренгоя). Видео пожара публикуют местные соцсети и СМИ.

Позднее в ведомстве спасателей уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет. В настоящий момент пожар локализован.

Причины возгорания выясняет специально созданная комиссия. В местной администрации сообщили, что после ЧП все работы на объекте прекращены, на месте развёрнут оперативный штаб.

Дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром переработка» зарегистрирована в 2007 году, объединяет Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский ЗСК, Сосногорский ГПЗ, Астраханский ГПЗ, Оренбургский ГПЗ, Оренбургский гелиевый завод и «Газпром нефтехим Салават». Предприятие занимается приёмом и переработкой газового конденсата с месторождений.

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