FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

На Ленинском под камерой фургон отправился кувыркаться

Яркое ночное ДТП на юго-западе Петербурга зафиксировала камера видеонаблюдения.

По данным «Фонтанки», авария произошла 5 августа на пересечении проспектов Ленинского и Народного Ополчения. От удара один из автомобилей потерял равновесие и начал кувыркаться.

По предварительной информации, никто серьёзно не пострадал.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

262370901
Запесочные писаки.
264552361
Заголовки невероятные…
Мастер Ответов
Я лишь увидел как опрокинулась машина на бок и пошла юзом по асфальту.
Повторите пожалуйста ролик для особо тупых зрителей! ))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний