Петербургский священник ищет мятежного сына. Подросток сбежал от уборки и пропал

Юного жителя Московского района ищет отец и петербургская полиция. Подросток, который не имеет привычки исчезать из дома, пропал три дня назад после бытовой размолвки.



Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, накануне в 51-й отдел полиции обратился 50-летний священнослужитель с просьбой вернуть домой сына. Вечером 2-го числа тот был не настроен на уборку в квартире, из-за этого поссорился с отцом и хлопнул дверью квартиры в 5-м Предпортовом проезде. Больше вестей от него не было, самостоятельные поиски результата не дали.

