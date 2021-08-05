Петербургский священник ищет мятежного сына. Подросток сбежал от уборки и пропал

Юного жителя Московского района ищет отец и петербургская полиция. Подросток, который не имеет привычки исчезать из дома, пропал три дня назад после бытовой размолвки.
Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, накануне в 51-й отдел полиции обратился 50-летний священнослужитель с просьбой вернуть домой сына. Вечером 2-го числа тот был не настроен на уборку в квартире, из-за этого поссорился с отцом и хлопнул дверью квартиры в 5-м Предпортовом проезде. Больше вестей от него не было, самостоятельные поиски результата не дали.
Пропавшему 17 лет, но раньше из дома он не уходил и внимания инспекторов по делам несовершеннолетних не привлекал. Отец посоветовал для начала поискать поблизости — в промзоне в районе Среднерогатской улицы.
Последний раз юношу видели в камуфляжной ветровке чёрно-серой расцветки, белой футболке, чёрных брюках и белых кроссовках. Он выглядит на свой возраст, рост примерно 175–180 см. Сероглазый, светловолосый, носит бороду.