FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

Петербургский священник ищет мятежного сына. Подросток сбежал от уборки и пропал

В Петербурге ищут 17-летнего подростка из Московского района

Юного жителя Московского района ищет отец и петербургская полиция. Подросток, который не имеет привычки исчезать из дома, пропал три дня назад после бытовой размолвки.

Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, накануне в 51-й отдел полиции обратился 50-летний священнослужитель с просьбой вернуть домой сына. Вечером 2-го числа тот был не настроен на уборку в квартире, из-за этого поссорился с отцом и хлопнул дверью квартиры в 5-м Предпортовом проезде. Больше вестей от него не было, самостоятельные поиски результата не дали.

Пропавшему 17 лет, но раньше из дома он не уходил и внимания инспекторов по делам несовершеннолетних не привлекал. Отец посоветовал для начала поискать поблизости — в промзоне в районе Среднерогатской улицы.

Последний раз юношу видели в камуфляжной ветровке чёрно-серой расцветки, белой футболке, чёрных брюках и белых кроссовках. Он выглядит на свой возраст, рост примерно 175–180 см. Сероглазый, светловолосый, носит бороду.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Владислав М
Чего же он не Господа просит сына вернуть, а полицию, маловерный батюшка?
zlopopik
Не хорошо ...
265947515
Уже и дети от попов побежали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний