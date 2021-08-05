Бизнесмен оставил BMW с «красивым» номером у пиццерии на две недели и пошёл в полицию

Полиция Калининского района Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства исчезновения дорогой машины.
Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, вчера днём к правоохранителям обратился 36-летний петербуржец, бизнесмен. У него пропала новая «БМВ 730». Машину он купил полгода назад, в декабре 2020-го, и ущерб оценил в 7,6 миллиона рублей. Автомобиль хоть и чёрного цвета, но приметный: его номер содержит три «О».
Последний раз хозяин видел машину вечером 16 июля: он припарковал её у пиццерии на улице Софьи Ковалевской и уехал. А когда вернулся 4 августа, «БМВ» на месте не было. Страховка каско у него есть.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.