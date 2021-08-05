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Бизнесмен оставил BMW с «красивым» номером у пиццерии на две недели и пошёл в полицию

Автомобиль за 7 млн руб. с номерами ООО угнали в Петербурге от ресторана

Полиция Калининского района Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства исчезновения дорогой машины.

Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, вчера днём к правоохранителям обратился 36-летний петербуржец, бизнесмен. У него пропала новая «БМВ 730». Машину он купил полгода назад, в декабре 2020-го, и ущерб оценил в 7,6 миллиона рублей. Автомобиль хоть и чёрного цвета, но приметный: его номер содержит три «О».

Последний раз хозяин видел машину вечером 16 июля: он припарковал её у пиццерии на улице Софьи Ковалевской и уехал. А когда вернулся 4 августа, «БМВ» на месте не было. Страховка каско у него есть.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

AGP
["Красивый" номер] перекочевал из "Водителя СПб"? Жду "курьёзное ДТП" и "автоледи".
kоt-obormot
Очередной "договорнячок"?
Evgeniy Opel_Reshetov
А он точно возле пиццерии её оставил?
А то там был один в Горелово. Тоже говорил угнали. Причём вместе с ключами. И даже место вроде бы показывал откуда угнали. А когда туда ставил и почему ключи не забрал объяснить не мог.
Потом нашли во дворе на Ленинском. Вместе с ключами.
В общем чувство такое, что где бросил там и стояла. Алкоголь штука опасная...
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